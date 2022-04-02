Байден уверен, что его сын не нарушал закон в Украине
Президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер, деятельность которого в Украине стала предметом расследования федеральных прокуроров, не нарушал закон. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Рон Клайн в эфире телеканала АВС.
"Конечно, президент уверен, что его сын не нарушал закон", - заявил чиновник.
По его словам, Белый дом не обсуждал с Минюстом ход расследования дела Хантера Байдена.
Ранее сообщалось, что в США набирает обороты налоговое расследование в отношении Байдена-младшего. Прокуратуру интересуют выплаты, полученные Хантером в ходе работы в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В России подозревают инвестиционный фонд сына Байдена в финансировании разработок биологического оружия в Украине.