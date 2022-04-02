Крупнейшие китайские импортеры СПГ, включая Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о внеплановой закупке газа из России со значительными скидками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Некоторые из китайских импортеров готовы использовать российские компании для участия в тендерах по покупке СПГ, чтобы скрыть эти сделки от зарубежных стран, утверждают источники агентства. Переговоры якобы ведутся в двустороннем порядке во избежание привлечения слишком большого внимания к этим сделкам на спотовом рынке.

Большинство импортеров СПГ в мире сейчас не спешат покупать российский газ, опасаясь санкций или ущерба для репутации. Китайские компании — одни из немногих, кто готов рискнуть, тем более что российский газ, по данным азиатских трейдеров, продается со скидкой 10%. Трейдеры сообщают, что на прошлой неделе китайские импортеры уже приобрели несколько партий СПГ из России. И китайские нефтеперерабатывающие компании тоже пользуются моментом и негласно скупают дешевую сейчас российскую нефть.

В целом, отмечает Bloomberg, Китай не испытывает острой нужды в СПГ. Однако закупка его со значительной скидкой позволит заполнить хранилища в преддверии традиционного летнего роста цен на газ. Как сообщает Bloomberg, в PetroChina и Sinopec им не удалось получить комментарии по поводу информации о закупках российского СПГ китайскими импортерами.