Создатель «ДНР» уличил Кадырова во лжи

Создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», российский полевой командир Игорь Гиркин (Стрелков) разоблачил главу Чечни Рамзана Кадырова во лжи относительно якобы пребывания его бойцов в Мариуполе и «штурма» местного завода «Азовсталь».

«По сообщениям тех, кто реально сражается в Мариуполе (прямо сейчас) можно утверждать, что завод, который «штурмуют» чеченские спецназовцы, находится где угодно, но только не в Мариуполе», - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что русские солдаты до сих пор не сумели пробиться к границам завода «Азовсталь» через жилую застройку, которую обороняют украинские военные.

«А в возможность «телепортации» чеченских бойцов в тыл к украм - мягко говоря - не очень верится», - написал террорист.

Отметим, 2 апреля Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его наемники «приступили к штурму завода в Мариуполе».