Варшава предложила ввести санкции против всех единороссов. В Москве ответили

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Евросоюзу ввести санкции против всех членов правящей партии "Единая Россия". По его словам, необходимо любыми способами остановить российскую военную машину в Украине, передает РБК-Украина со ссылкой на natemat.pl.

"Мы предложили Европейскому совету санкции против членов путинской партии, радикальный план отказа от российского газа, нефти и угля", - отметил Моравецкий.

В то же время председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление польского премьера, предложил подумать о введении санкций против сторонников польской партии "Право и справедливость" (PiS) в ответ на аналогичные призывы из Варшавы в отношении единороссов.

"В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS", - сказал Медведев, передает ТАСС.