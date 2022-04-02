Польша и страны Прибалтики готовят транспортную блокаду России и Беларуси

«Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48-72 часа начнут процесс полной изоляции от России, закрыв свои наземные пути для доставки товаров в Россию». Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, передает УНИАН.

По его словам, ранее Украина официально обращалась к Польше и странам Прибалтики с просьбой остановить любое автомобильное сообщение с Россией и Беларусью.

«Спасибо всем министрам транспорта перечисленных стран. Реакция мгновенная. Ждем окончательного результата», – написал Найем.

Он подчеркнул, что в случае принятия положительного решения границы с Россией и Беларусью будут полностью закрыты, а значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.