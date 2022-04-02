Министр обороны Украины заявил, что планы Кремля «сломаны»

Украина сломала планы Кремля. Об этом свидетельствуют отвод российских войск на Черниговском и Сумском направлениях и их поражение в бое за Киев, написал министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Российские войска потерпели поражение под Киевом. Первый бой за столицу украинские защитники и защитницы выиграли. Киевщина освобождена от противнкиа. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов. Это безоговорочное свидетельство, что планы Кремля сломаны", - отметил министр.