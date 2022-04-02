Кремль об убийствах мирных жителей в Буче
Распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, специалисты Минобороны РФ выявили признаки видеоподлога и фейков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя провокацию в украинской Буче.
"Эта информация она должна быть подвергнута серьезному сомнению. Из того, что мы видели, видеоматериалы - во многом им нельзя доверять, потому что там налицо выявлено нашими специалистами из Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных", - сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что Россия предлагает обсуждать тему убийств в Буче «на максимально высоком уровне», поэтому запросила созыв Совбеза ООН.