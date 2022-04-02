Песков ответил на наезды Кадырова

Дмитрий Песков пояснил журналистам, что имел в виду под словом « патриотизм » , сообщает «Комсомольская правда».

«Никакого двойного прочтения у слова «патриотизм» нет и быть не может. Патриотизм - это любовь к своей родине и готовность на любые жертвы ради своей страны», - подчеркнул Песков.

По его словам, «соревнование, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, особенно в такой момент, когда мы все должны быть объединены».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, назвавшего уехавшего из России телеведущего Ивана Урганта «большим патриотом». Свое заявление Кадыров опубликовал 3 апреля в Telegram.