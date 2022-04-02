Британия отказала России в проведении заседания Совбеза ООН
«Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Россия вновь потребует созыва заседания до конца дня.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию для расследования событий в Буче. В Минобороны России настаивают на том, что произошедшее там является провокацией и инсценировкой Киева.