Британия отказала России в проведении заседания Совбеза ООН

«Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Россия вновь потребует созыва заседания до конца дня.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать международную комиссию для расследования событий в Буче. В Минобороны России настаивают на том, что произошедшее там является провокацией и инсценировкой Киева.