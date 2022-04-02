Проект, который изменит мир: охват STEAM в Азербайджане стремительно растет

Наиля Аббасова 14:12

Министерство образования Азербайджана в последние годы инвестирует в инновационные проекты, в развитие у учеников необходимых современных навыков, в талантливую молодёжь, в новые идеи, а значит, в успешное развитие своей страны. Одним из проектов, который расширяется в Азербайджане стремительными темпами, и не без оснований, является проект STEAM. Ученики STEАM более ориентированы на практическое применение своих знаний, поэтому проект оказался востребованным и его стали расширять не только по численности охвата учеников, но и географическом плане. Проект STEAM, стартовавший в 2019 году благодаря особому вниманию и поддержке, оказанной первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в 2021-2022 учебном году охватил около 100 000 учащихся 302 общеобразовательных школ 50 городов и районов страны. Основная цель, впрочем, как и успех проекта, заключается в том, что он учит смотреть на жизненные ситуации с точки зрения естественных и точных наук в комплексе, развивая у учеников навыки критического мышления, креативность, информационную грамотность, цифровую грамотность, гибкость, умение работать в команде и т.д. Как известно, это именно те навыки, которые помогают адаптироваться в XXI веке под современные вызовы.

Чтобы охватить еще больше учеников, параллельно с реализацией проекта в общеобразовательных школах создано и введено в эксплуатацию 10 Центров STEAM по всей стране. На сегодняшний день функционируют центры, созданные при Ширванской, Губинской школах модульного типа, Гянджинском, Исмаиллинском, Агдашском, Ленкоранском, Сабирабадском, Бардинском профессиональных лицеях, при Европейском лицее в Баку и Хырдаланской городской школе-лицее №3. До конца текущего года планируется увеличить количество таких центров до 15. С учетом площади, где расположены Центры STEAM, а также плотности прилегающих регионов, в каждый центр планируется привлекать 1000-3000 учеников, всего около 30 000 учеников в год. Отметим, что современный STEAM-подход основан на формировании навыков, закрепляя полученную информацию посредством экспериментов. На занятиях ученики изучают не отдельные предметы, а работают над проектом используя знания сразу нескольких дисциплин. К примеру, на уроках STEAM ученики общеобразовательных школ осваивают «3D-печать», «Микробитное программирование», «Электротехнику», «Биотехнологию», «Нанотехнологию», «Робототехнику», «Лазерные станки с ЧПУ», «Беспилотные летательные аппараты» (учебные дроны), «Предпринимательские навыки», «Гражданское строительство», «Химическое машиностроение» и т.д.

«Наши ученики уже создают проекты, которые позволят изменить мир», – рассказывает руководитель проекта STEAM Играр Назаров. Он напомнил, что в декабре 2021 года впервые в Баку при поддержке Министерства образования состоялся фестиваль «STEAM Azerbaijan 2021», целью которого было выявить талантливых и творческих учеников с разными идеями, а также создать новые возможности для сотрудничества и общения между ними. На этом фестивале многие ученики представили свои интересные стартап-проекты. Также И.Назаров отметил, что наряду с открытием центров и проведением соревнований по всей стране, таких как Hackaton, Makerthon, SAF и т.д, параллельно в нынешнем учебном году началась работа по созданию первого в Азербайджане Музея науки STEAM. С этой целью в Центре образовательных технологий были проведены встречи с сотрудниками Heureka-Fantasia Works (Финляндия), First Scandinavia (Норвегия), Technorama (Швейцария), которые ознакомились с работами, проводимыми в музее, и поделились своими рекомендациями. Целью создания Музея науки является повышение интереса к науке с раннего возраста, а также развитие базовых знаний о современных технологиях, формирование представления о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями и их месте на рынке труда. В Музее науки также будут проводиться научные исследования и практические эксперименты; занятия для развития конкретных знаний и навыков; тренинги по разработке и внедрению StartUp проектов; VR-обучение на основе виртуальной реальности и т.д. с целью развития человеческого капитала и формирования инновационной экономической среды, что является одним из основных пунктов стратегических дорожных карт, подписанных президентом Азербайджанской Республики.

Помимо этого, в рамках проекта была разработана и введена в эксплуатацию единая электронная система, где ведется мониторинг деятельности преподавателей и учеников, вовлеченных в учебный процесс STEAM, осуществляется сбор методических материалов, а также различных ресурсов в этом направлении. Руководитель проекта также отметил, что в общеобразовательных школах, где реализуется проект STEAM, создана мониторинговая группа, которая помогает STEAM вести учебный процесс, изучать результаты обучения, определять уровень использования материально-технической базы, а также помогать учителям преодолевать любые трудности, с которыми они могут столкнуться.

За время реализации проекта более 3000 учителей STEAM приняли участие в тренингах, проводимых местными специалистами, и около 300 учителей в тренингах, проводимых иностранными специалистами STEAM. На дистанционных и очных тренингах, проводимых турецкими и израильскими специалистами, преподаватели профессиональных и средних учебных заведений приобрели знания и навыки по различным инновационным технологиям. Помимо учителей средних школ, в тренингах, организованных проектом, принимают участие также студенты групп SABAH Азербайджанского государственного педагогического университета, которые после окончания вуза станут потенциальными учителями проекта.