В Карабахе эксгумировали останки, обнаруженные в массовых захоронениях

В Карабахе эксгумированы человеческие останки, обнаруженные в массовых захоронениях. Об этом сообщает в понедельник Военная прокуратура Азербайджана. В сообщении отмечается, что под руководством президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева военным и политико-дипломатическим путем были освобождены наши исторические земли, которые находились под оккупацией на протяжении почти 30 лет.

Военная прокуратура Азербайджана совместно с представителями Службы государственной безопасности, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Международного комитета Красного Креста и других соответствующих структур в селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Сырхавенд Агдамского района, селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях из обнаруженных массовых захоронений эксгумировала останки человеческих тел, которые, предположительно, принадлежат лицам, пропавшим без вести во время первой Карабахской войны. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы этих останков, выполнены другие необходимые действия, говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что в Военной прокуратуре Азербайджана продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК в связи с военными преступлениями, терроризмом, умышленными убийствами и другими преступлениями против мира и человечности, совершенными вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа.