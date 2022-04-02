Меркель ответила на обвинения Зеленского

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным свое решение в 2008 году не принимать Украину в НАТО, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Меркель по запросу агентства DPA.

По словам пресс-секретаря, Меркель в то же время поддержала международные усилия по прекращению войны в Украине, но не стала реагировать на приглашение приехать в Бучу. "Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", - отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, чтобы самим увидеть, к чему привела политика уступок России.