Минздрав, Госагентство по обязательному страхованию и TƏBİB о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана распространили очередное совместное заявление в связи со взрывом в ночном клубе в Баку.

В заявлении отмечается, что в результате инцидента пострадали 37 человек, один погиб.

«В настоящее время в больницах находятся 16 человек. 13 из них продолжают получать помощь в государственных медицинских учреждениях», - заявили haqqin.az в ведомствах.

Также в сообщении говорится, что из семи пострадавших, находящихся в отделении реанимации, трое в критическом состоянии, состояние 5 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, четырех человек - как стабильное. Другие пострадавшие были выписаны после оказания амбулаторной помощи.