Как совместить оздоровление и роскошный отдых: 5 лучших азербайджанских отелей

И главное, выбор достаточно широк – сегодня мы представляем вашему вниманию пять лучших отелей Азербайджана, в которых можно отдохнуть и не только.

Согласитесь, что может быть лучше – расслабляться в условиях комфорта и высокого сервиса, одновременно укрепляя организм! И если раньше, за подобными условиями приходилось выезжать за пределы страны, то сейчас в Азербайджане можно отдохнуть и восстановить здоровье на мировом уровне.

Совместить полезное с приятным мечтают все без исключения. Особенно если речь идет о двух важнейших сферах нашей жизни – здоровье и отдыхе, особенно учитывая весенний авитаминоз и обострение многих заболеваний.

Lankaran Springs Welness Resort

Расположенный в живописном уголке города Ленкорань, который известен своими лечебными источниками Истису, отель, помимо SPA и развлечений, предлагает медицинские пакеты для эндокринологических, гинекологических, неврологических, дерматологических и кардиологических заболеваний, а также оздоровительные программы с целебной минеральной водой.

https://lankaransprings.az

Qalaalti Hotel&Spa

Программы для лечения актуальной в весенний сезон аллергии, болезней желудочно-кишечного тракта и двигательного аппарата – это неполный список медицинских услуг, которые предлагает замечательный отель, известный своим великолепным открытым бассейном на склоне горы. Дорогие женщины, уже пора готовиться к лету! В отеле также можно приобрести пакет «Красота» и улучшить здоровье с помощью лечебной воды Нафтсу.

https://galaalti.az/en

Chinar Hotel&Spa Naftalan

О пользе нафталановой нефти знают все – ее ценность могла бы поспорить с ценностью обычной нефти, а истории о чудесных исцелениях после волшебных ванн, ходят из уст в уста. Она лечит кожные и гинекологические заболевания, проблемы с суставами и мышцами, болезни периферических нервов и сосудов – список огромный. Оздоровительные предложения отеля включают широкий спектр от псориаза до остеохондроза, но можно выбрать просто расслабляющий оздоровительный отдых или программу «Антистресс», которая, пожалуй, необходима каждому.

https://chinarhotel.az/en

Garabagh Resort&Spa Naftalan

Великолепный пятизвездочный отель в Нафталане, который не оставит равнодушным даже самого требовательного гостя, представляет возможность воспользоваться различными программами лечения нафталановой нефтью. Здесь вы, кроме прочего, найдете общий оздоровительный курс, курс по укреплению иммунитета (необходимого после зимнего сезона), и альтернативные программы лечения.

https://garabaghotel.az/en

Gashalti Health Hotel Naftalan

Реабилитационный центр в Нафталане, оснащенный ультрасовременным медицинским оборудованием, специализируется на болезнях суставов, таких как артрит, артроз, остеохондроз и подагра.

https://gashalti.az/en

Теперь вам остается только выбрать! Отдыхайте, укрепляя ваше здоровье, ведь это самое ценное, что у нас есть!