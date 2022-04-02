Россияне уже наладили канал контрабанды через Грузию: чтобы обойти санкции
Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии, сообщает mignews.com.
При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
На сегодняшний день известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения - Восточной Азии. Через нее в страну поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.