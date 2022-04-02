Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 15:00

Весьма символично, что презентация нового произведения известного политолога, общественного деятеля, доктора философии Адема Исмаила Бакуви под мистическим, а потому интригующим названием «Суд в преисподней: 17 мгновений лжи» состоялась в Доме книги именно 31 марта – День геноцида азербайджанского народа.

Почти четверть века назад, 28 марта 1998 года, указом основателя Третьей республики Гейдара Алиева этот день был навеки вписан в Книгу памяти нашего народа не только как день великой скорби по жертвам политического террора самых реакционных армянских сил, но и как историческая дата непреходящего значения, сплотившая всех азербайджанцев мира. Прочитав первые страницы литературно-философского детища Адема Исмаила Бакуви, читатель вначале ощутит легкое дуновение мистицизма, а потом, постепенно проникая в смысл написанного, отдаст должное и отменной аналитичности автора, и историзму фабулы, посредством которой Бакуви в весьма деликатной форме выражает свой неподдельный патриотизм. Детская память автора сохранила рассказы очевидцев о зверских расправах армянских боевиков в 1918 году над мирными жителями азербайджанских сёл. Не случайно всю свою последующую жизнь, а также гуманитарную и научно-публицистическую деятельность Адем Исмаил посвятил разоблачению кровавого облика армянского фашизма, при этом неизменно отделяя его от простого армянского народа. Креативно оформленная презентация книги «Суд в преисподней: 17 мгновений лжи» собрала наиболее видных представителей азербайджанской общественности.

На презентации о книге проникновенно говорили и секретарь Союза писателей страны Чингиз Абдуллаев, и видный ученый-экономист, академик, депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, и талантливый азербайджанский историк профессор Керим Шукюров, и известный правозащитник Новелла Джафарова… Лейтмотивом этих выступлений была актуальность историко-философского произведения Бакуви, в котором автор заклеймил вечным позором армянских палачей азербайджанского народа – как живых, так и горящих в аду - устами выдающихся мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, полководцев и дипломатов всех времен и народов. А концептуальной основой книги Бакуви стали слова великого чешского фантаста Карела Чапека: «Что касается Страшного суда, думаю, Господь Бог не будет в состоянии судить грешников, потому что знает их слишком хорошо…» В новом произведении автора гениальные люди, обретшие свом ум и талант от Бога, Его же устами и Его волею обвиняют на Божьем суде отпетых армянских головорезов, учинявших террор не только против азербайджанцев, но и против других народов мира, о чём свидетельствует великое множество достоверных исторических фактов. Бакуви очень тонко обговаривает ситуацию, при которой он, с одной стороны, не хочет внушать подрастающему поколению чувство биологической ненависти к армянскому народу, но с другой, просто не может не призвать азербайджанскую молодежь всегда помнить скорбные страницы истории своего народа и извлекать из них уроки на будущее.