Евросоюз выделил €17 млрд для беженцев из Украины
Страны Евросоюза потратят 17 млрд евро на поддержку украинских беженцев, сообщается на сайте Европейского совета.
Европейский совет принял законодательные поправки, позволяющие государствам-членам перенаправлять ресурсы из фондов политики сплочения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на помощь украинским беженцам.
"Быстрое изменение законодательства о фондах ЕС является четким заявлением о неизменной солидарности ЕС с беженцами из Украины и принимающими их государствами-членами, в частности с теми, которые граничат с Украиной", – говорится в заявлении.