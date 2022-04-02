Лавров назвал «инсценировкой» убийства в Буче

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает инсценировкой появившиеся материалы из города Буча Киевской области после ухода оттуда российских войск. Об этом, как передает ТАСС, глава российского МИД заявил на переговорах в Москве с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами и достигнутыми договоренностями. Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители», — отметил Лавров.

Лавров сообщил, что Россия затребовала «срочного проведения заседания Совета Безопасности [ООН] по этому конкретному вопросу, потому что усматриваем в таких провокациях прямую угрозу международному миру и безопасности. Председатель Совета Безопасности в этом месяце — Великобритания — пока вчера не смогла нам подтвердить возможность такое заседание провести, но мы будем требовать от председателя выполнения его функций».