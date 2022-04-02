В Украине заявили, что Россия нанесла удары по Мариуполю

«Российские войска, не оставляя попыток взять Мариуполь, нанесли в понедельник, 4 апреля, 8 авиаударов по городу». Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВС Украины.

В ведомстве отметили, что в городе продолжаются уличные бои.

«При этом российские военные готовятся к наступлению на Северодонецк и Славянск. На Донецком и Таврийском направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное и Попасная», - заявили в Генштабе.