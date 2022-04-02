Боррель: Евросоюз введет новые санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал Россию после событий в украинских городах Буча и Ирпень и заявил, что страны Евросоюза в срочном порядке займутся разработкой новых антироссийских санкций.

Боррель подчеркнул, что виновных в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также всех ответственных за это чиновников и военных руководителей надо привлечь к ответственности.

Он добавил, что Европа поддерживает начатое прокурором Международного уголовного суда расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

«Мы сочувствуем Украине и украинскому народу в эти темные для всего мира часы. ЕС продолжит решительно поддерживать Украину», - цитирует Борреля «Ъ».