Россию и Беларусь лишили доступа к деньгам Европейского банка
Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил приостановку доступа России и Беларуси к финансам организации, сообщается на сайте ведомства.
«Совет управляющих ЕБРР одобрил введение жестких ограничительных мер в отношении России и Беларуси, приостановив доступ обеих стран к своим финансам и экспертизе», — отметили банкиры.
Также отмечается, что ни в России, ни в Беларуси не может быть проектов с финансовым участием ЕБРР или деятельности в рамках технического сотрудничества. Организация оставляет за собой право на приостановку или прекращение выборки средств по текущим проектам.