Китай не намерен что-либо предпринимать для обхода западных антироссийских санкций
Китай не намерен предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, передает «Интерфакс».
«Мы не будем делать что-либо специально в обход санкций США и Запада в отношении России», - сказал он на брифинге, посвященном саммиту КНР-Евросоюз.
В то же время, по его словам, нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться. Он отметил, что Европа продолжает торговать с Россией, поэтому санкции не должны касаться и обычных торговых связей Китая с Москвой.
Дипломат напомнил, что Китай не является стороной конфликта, он вносит свой вклад в развитие мировой торговли и последовательно выступает против применения санкций.
Ван Лутун отметил, что КНР всегда выступала за решение всех конфликтов путем переговоров и консультаций, Пекин приветствует российско-украинские переговоры. По его словам, не следует переоценивать возможности Китая в оказании влияния на Россию - не стоит думать, что, если Пекин обратится к Москве с просьбой о прекращении военных действий, она его послушает.