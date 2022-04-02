Китай не намерен что-либо предпринимать для обхода западных антироссийских санкций

Китай не намерен предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, передает «Интерфакс».

«Мы не будем делать что-либо специально в обход санкций США и Запада в отношении России», - сказал он на брифинге, посвященном саммиту КНР-Евросоюз.

В то же время, по его словам, нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться. Он отметил, что Европа продолжает торговать с Россией, поэтому санкции не должны касаться и обычных торговых связей Китая с Москвой.