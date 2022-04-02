В Украине обнародовали имена причастных к убийствам в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 4 апреля, обнародовало список российских военных 64-й отдельной мотострелковой бригады, которых считает причастными к убийствам мирных жителей Бучи в Киевской области.

"ГУР Минобороны Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в городе Буча", - говорится в сообщении.

В украинской разведке подчеркнули, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

В списке сотни имен - от полковника до рядовых солдат.