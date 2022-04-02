Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:46

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, иностранный агент, имеющий казахское гражданство, был разоблачен в столице республики Нур-Султане 25 марта. Однако информация об этом обнародована только 3 апреля, через день после сложных переговоров президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Водами мутнее, чем те, в которых действуют спецслужбы, могут быть только воды, в которых действуют спецслужбы на постсоветском пространстве. Тут каждый шаг, каждое сообщение нужно пропускать через дюжину фильтров, действуя по принципу «один пишем – два в уме».

История с задержанным «агентом А», как его назвали в Комитете национальной безопасности Казахстана, – тому подтверждение. Итак, что мы имеем в сухом остатке: задержаны агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента Касым-Жомарта Токаева, и ряд высокопоставленных госслужащих. Кроме того, этот супостат готовил совершение терактов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. В результате обыска в его «логове» изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. «Кроме того, агентом отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», - говорится в сообщении КНБ. То есть перед нами какой-то суперагент, переплюнувший Джеймса Бонда – «агент А» и блогер, и наркоман, и терминатор, и вообще очень состоятельный человек, практически в одиночку способный как устранить руководство Казахстана, так и подорвать стабильность в стране. И что, пожалуй, важнее всего – разжечь массовую русофобию. И вот такого матерого шпиона казахстанские власти обезвредили и тут же предъявили миру. Дескать, мы на страже и ничего подобного не позволим, оперативно пресечем и категорически накажем.

И ведь вот что интересно, задержание этого суперзлодея произошло через сутки после сложного разговора Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. А что обусловило их сложность? Интервью, которое за день до этого разговора дал изданию Euractive первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. В котором он, в частности, заявил следующее: «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС». И далее: «Россия решила ввести закон, запрещающий слово «война». Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению». И завершив свою мысль совершенно чеканной формулировкой: «Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН».