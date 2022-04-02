Молдова не станет помогать России обходить санкции
Молдова не позволит России избежать санкций, заявила президент Молдовы Майя Санду заверила, сообщает tv8.md.
По ее словам, несмотря на отказ от введения антироссийских санкций, Молдова не будет способствовать России в обходе ограничений. Власти также не допустят реэкспорта российских товаров с территории страны.
«Мы не допустим уклонения от санкций из-за нашей банковской системы. Наши банки придерживаются установленной международным правом политики», – отметила Санду.
Глава государства также затронула тему покупки российского газа: «У нас только один поставщик. Мы ищем альтернативные источники поставки, но сейчас он только один».