Молдова не станет помогать России обходить санкции

По ее словам, несмотря на отказ от введения антироссийских санкций, Молдова не будет способствовать России в обходе ограничений. Власти также не допустят реэкспорта российских товаров с территории страны.

«Мы не допустим уклонения от санкций из-за нашей банковской системы. Наши банки придерживаются установленной международным правом политики», – отметила Санду.

Глава государства также затронула тему покупки российского газа: «У нас только один поставщик. Мы ищем альтернативные источники поставки, но сейчас он только один».