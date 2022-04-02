Ровшан Рзаев выслушает проблемы граждан в Билясуваре

В соответствии с графиком приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти Азербайджана председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев 8 апреля примет граждан из Билясуварского, Джалилабадского и Джебраильского районов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета, встреча состоится в Билясуварском районе.

Граждане, желающие принять участие во встрече, могут обратиться на «горячую линию» Госкомитета по номеру 1657 или 055 900 12 40.

Стоит отметить, что встреча пройдет с соблюдением карантинных мер. Необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации.