В Харьковской области российских солдат «угостили» отравленными пирожками: двое погибли, 28 – в реанимации

По меньшей мере двое российских военнослужащих погибли и еще 28 попали в реанимацию после того, как жители Изюмского района Харьковской области Украины приготовили для них отравленные пирожки. С таким утверждением выступило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Украинцы сопротивляются... всеми доступными средствами. По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) «угостили» россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками», — говорится в сообщении разведки, которое цитирует Meduza.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также утверждают, что еще около 500 военнослужащих той же дивизии госпитализированы «в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения».

В Министерстве обороны России не комментировали данные украинской стороны об отравленных солдатах. Независимые источники пока не подтверждали эту информацию, отмечает Meduza