16:10

Yelo Bank продолжает расширять свою сеть предоставления услуг. Банк запустил свой первый цифровой филиал в Агджабеди, чтобы сделать обслуживание клиентов еще более доступным. В отличие от традиционных филиалов здесь все операции осуществляются без наличия кассы, через аппараты. Будучи современным и функциональным, данный филиал также соответствует девизу банка «Яркий банкинг». Для удобства клиентов здесь предоставлена возможность пользоваться банковскими услугами через терминалы и компьютеры.

Помимо заказа кредита наличными, бизнес-кредитов, дебетовых карт Yelo и других продуктов, в филиале также можно пополнять счета 24/7, снимать средства с карты и совершать различные платежи. По случаю открытия филиала председатель правления Yelo Banл Анар Гасанов отметил, что новый цифровой филиал будет обеспечивать высокий уровень обслуживания: «Наш цифровой филиал нацелен на предоставление финансовых услуг и обновление банковских практик для жителей Агджабеди. Здесь, отдалившись от традиционной банковской модели, наши клиенты будут обслуживаться еще быстрее и с большим комфортом. Наша главная цель — дальнейшее расширение деятельности в регионах в соответствии с нашей стратегией, а также цифровизация услуг и банковских операций, на которые клиенты тратят больше времени. В будущем мы планируем увеличить количество наших цифровых филиалов».