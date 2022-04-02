Зеленский приехал в Бучу
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей.
Как сообщает Русская служба ВВС, украинский лидер осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.
По его словам, Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
На вопрос корреспондента издания о том, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, Зеленский заявил: "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе ХХI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".