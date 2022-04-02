Белорусский разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси

Белорусская компания-разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и Беларуси, говорится в сообщении компании.

Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в этих странах и Wargaming уже начал процесс закрытия своей студии в Минске. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - заявили в Wargaming.

Сообщается, что 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.