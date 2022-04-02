Рабия Оруджева – первая азербайджанка, получившая статус Ironman

Рабия выполнила соответствующую норму и стала первой азербайджанкой, удостоившейся этого почетного звания. Она преодолела полную «железную дистанцию», включающую 3,8 км плавания, 180 км велосегмента и 42 км бега за 12 часов 18 минут 21 секунду. Наша спортсменка показала 18-й результат в своей возрастной категории (спортсменки от 35-ти до 39-ти лет), стала 91-й в женском зачете и 435-й среди 617-ти участников турнира.

Рабия Оруджева является представительницей Triterra Baku Triathlon Club и тренируется под руководством Александра Мордасова. Triterra Baku Triathlon Club был основан в 2017 году братьями Руфатом и Юсифом Гасановыми. Целью создания - развитие любительского спорта в Азербайджане и подготовка «железных людей». С 2018 года Triterra Baku Triathlon Club при активной поддержке компании PMD Group проводит регулярные любительские старты по триатлону и плаванию на открытой воде.

Пользуясь случаем, Triterra Baku Triathlon Club выражает глубокую признательность Федерации триатлона Азербайджана в лице ее президента Эльчина Алиева и главе Федерации велоспорта страны Мадату Гулиеву за оказанное содействие и поддержку.

Ironman - серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Гонки Ironman проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждой из них разыгрывается определенное количество мест, дающих право участвовать в главном старте сезона - чемпионате мира Ironman, который ежегодно в октябре проходит на Гавайских островах.

Большинство гонок Ironman начинаются в 7 часов утра, участникам дается 17 часов для завершения всей дистанции - финиш закрывается в полночь. Существуют также временные лимиты на прохождение плавательного этапа (обычно 2 часа 20 минут) и велоэтапа (8 часов 10 минут). Любому участнику, уложившемуся в эти отсечки и закончившему дистанцию до закрытия финиша, навсегда присваивается неофициальное звание «Железный человек».