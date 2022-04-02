Россия ограничила упрощенную выдачу виз «недружественным странам»

В частности, приостановлены действия некоторых положений соглашения между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Евросоюза от 25 мая 2006 года.

Речь идет и о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах. Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.

Российский лидер поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия. “Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - следует из текста указа.