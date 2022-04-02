В Британии призвали к скорейшему введению санкций против российских нефти и газа

Лондон выступает за ускоренное введение санкций в отношении нефти и газа из России, заявил представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн телеканалу Sky News.

"Есть все основания продолжать принимать шаги в отношении дальнейшего введения санкций, а также по поводу оборонной помощи и всех остальных мер с целью оказания давления на Россию", - цитирует Блейна Interfax.

Блейн подчеркнул, что "странам необходимо действовать в максимальном темпе" с целью отказа от российских энергоресурсов.

Как отмечает телеканал, Блейк также заявил, что Великобритания и ее союзники "могут сделать больше для усиления санкций", в том числе принять меры в отношении доступа России к международной платежной системе SWIFT.