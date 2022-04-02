Мариуполь сегодня: новые фотографии
Украинский полк «Азов» показал новые фотографии из блокадного Мариуполя, сообщает УНН. Надпись под фото гласит: «Мариуполь сегодня».
Украинский полк «Азов» показал новые фотографии из блокадного Мариуполя, сообщает УНН. Надпись под фото гласит: «Мариуполь сегодня».
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