Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа. Об этом он сказал после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе, сообщает агентство ANSA.

"Италия не будет накладывать вето на российские газовые санкции", - сказал он.

Рим ежегодно импортирует около 30 миллиардов кубометров газа из России, что составляет около 40% всего импорта газа страны, но стремится диверсифицировать свои поставки энергоносителей в ответ на вторжение Москвы в Украину.