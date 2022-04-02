Литва разрывает отношения с Россией
Литва отзывает посла из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Литвы.
Также правительство Литвы предложило послу России покинуть страну и закрывает российское консульство в Клайпеде.
Литва отзывает посла из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Литвы.
Также правительство Литвы предложило послу России покинуть страну и закрывает российское консульство в Клайпеде.
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