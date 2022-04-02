На Майорке задержали яхту российского миллиардера

Газета Mundo утверждает, что представители испанской Гражданской гвардии и американского ФБР в ходе совместной операции арестовали стоящую в порту Пальмы-де-Майорки яхту, которая, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что силовики обыскали яхту, а затем сошли с нее.

По данным Mundo, принадлежащая Вексельбергу яхта Tango арестована и находится под охраной вооруженных гвардейцев. Издание утверждает, что Tango оценивается примерно в 120 миллионов долларов, несколько месяцев она проходила ремонт в порту и должна была отплыть в ближайшие дни.