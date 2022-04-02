Российские омоновцы отказались ехать в Украину сми
11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в «спецоперации» в Украине, пишет «Новый Фокус» со ссылкой на несколько независимых источников. Их могли вывести из приграничного лагеря и «вернуть назад в Хакасию», пишет издание.
«Полицейские спецназовцы из Хакасии не просто отказались участвовать в… «спецоперации», но высказали все что думают в глаза некоему высокопоставленному генералу Росгвардии. Настроения среди бойцов настолько, мягко говоря, насторожили и напугали вероятными последствиями больших командиров, особенно после демарша 12 бойцов краснодарского ОМОН», — рассказало издание.
Собеседники издания утверждают, что в начале 2022 года бойцам ОМОНа объявили о начале учений на западе России и в Беларуси. «Спецназовцы, по их словам, сначала не заметили подвоха, но их немного смутило, что приказали взять с собой необходимую для подавления массовых беспорядков амуницию: щиты, дубинки, защитные щитки и прочее», — отметил «Новый Фокус».
Позже, в конце февраля, они пересекли границу Украины в общей колонне с бойцами из других регионов. Журнал утверждает, что они шли без прикрытия с воздуха и тяжелой техники. После этого силовики, оставшиеся в полевом лагере в Беларуси или вернувшиеся туда, якобы стали отказываться от отправки в Украину.
«Сегодня бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии пытаются уволить со службы по отрицательным мотивам и обосновывают тем, что полицейские обязаны исполнить приказ, а уж потом обжаловать его законность. Но спецназовцы категорически не согласны с подобного рода мотивировкой», — пишет издание.
Бойцы уверены, что пытаясь быстренько уволить их из органов, руководство российской Росгвардии банально стремится спасти свои шкуры и, вышвыривая бойцов на улицу, стремится нивелировать распространение информации о трагедии подразделений полицейского спецназа из Сибири 24 февраля и массовую гибель силовиков спустя всего несколько часов после начал «спецоперации». Спецназовцы уверены, что трагедия случилась исключительно из-за преступной халатности и тупости генералов Росгвардии, и теперь высокие командиры заняты только тем, что сведения об их преступлении не дошли до первых лиц страны и всего мира.