11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать в «спецоперации» в Украине, пишет «Новый Фокус» со ссылкой на несколько независимых источников. Их могли вывести из приграничного лагеря и «вернуть назад в Хакасию», пишет издание.

«Полицейские спецназовцы из Хакасии не просто отказались участвовать в… «спецоперации», но высказали все что думают в глаза некоему высокопоставленному генералу Росгвардии. Настроения среди бойцов настолько, мягко говоря, насторожили и напугали вероятными последствиями больших командиров, особенно после демарша 12 бойцов краснодарского ОМОН», — рассказало издание.

Собеседники издания утверждают, что в начале 2022 года бойцам ОМОНа объявили о начале учений на западе России и в Беларуси. «Спецназовцы, по их словам, сначала не заметили подвоха, но их немного смутило, что приказали взять с собой необходимую для подавления массовых беспорядков амуницию: щиты, дубинки, защитные щитки и прочее», — отметил «Новый Фокус».