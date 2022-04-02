Зеленский: чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже для нее

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о затягивании Россией встречи в переговорах с Украиной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера во время общения с журналистами в Буче.

"Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для войны. Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили. Если им есть чем думать, то пусть думают быстрее", - сказал Зеленский.