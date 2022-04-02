Также спикер отметил, что Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, предпринимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов Вооруженных сил России для участия в боевых действиях на территории Украины.

«Продолжается широкомасштабная вооруженная агрессия России против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку ООС и завладеть городом Харьков», – заявил Мотузяник.

Российские войска готовятся окружить украинские подразделения Операции Объединенных сил и захватить Харьков. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«Противник усиливает группировку войск Западного и Южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет переброски войск с других военных округов, так и путем привлечения подразделений своего мобилизационного резерва», – заявил спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, россияне налаживают маршруты логистического обеспечения группировки войск, создают запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений для приема большого количества раненых.

«В целом российские войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях юга Украины», – добавил Мотузяник.