Армения передала Азербайджану останки, предположительно принадлежащие 100 азербайджанцам, пропавшим без вести во время первой карабахской войны, сказал на пресс-конференции секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Ахундов сообщил, что останки около 60 человек были опознаны азербайджанскими военнослужащими и другими лицами и переданы Объединению судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Он добавил, что работы по поиску мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и эксгумации их тел будут продолжены: «Последняя наша операция состоялась на высоте Фаррух. Но мы полагаем, что это не конец. Поэтому вернемся туда и продолжим работы по эксгумации. В то же время продолжится работа в Эдилли (Ходжавендский район). Останки были также обнаружены в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. Так как Физули заминирован, мы пока не можем провести там эксгумационные работы. После разминирования продолжим там работу», - подчеркнул Ахундов.