В Киеве ликвидировали информаторов российских спецслужб

Службой безопасности Украины ликвидирована группа информаторов российских спецслужб и два центра рассылки деструктивных SMS. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В частности, сотрудники украинской спецслужбы установили местонахождение "штаб-квартиры" российской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, который был завербован представителями "Л/ДНР".

"Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и теробороны на Киевщине. Кроме того, в Киеве разоблачили завербованного спецслужбами РФ работника одной из городских больниц..." – говорится в сообщении.

Также в киевском регионе сотрудники СБУ пресекли деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано почти 3 тысячи деструктивных SMS украинским военным и представителям местной власти. Сейчас СБУ проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц.