Россия отменила запрет на полеты в 52 страны

«Россия с 9 апреля отменяет введенные на фоне пандемии ограничения на полеты в 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и ряд других стран». Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующий документ был подписан в понедельник, 4 апреля. Мишустин указал на то, что уровень заболеваемости COVID-19 сокращается и это позволяет расширить направления, по которым российские авиакомпании начнут осуществлять перевозки. Председатель правительства также напомнил, что ранее без ограничения можно было попасть в 15 стран, включая ряд государств Евразийского экономического союза, Катар, Мексику и ряд других.