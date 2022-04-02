Зеленский о Мариуполе: очень сложная ситуация

Президент Владимир Зеленский во время визита в Бучу признал, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя, передает «Украинская правда».

Так, на вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Мариуполя, рассматривается ли вариант деблокады, глава украинского государства ответил: «В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Непросто там. Думаю, что в ближайшие дни, а может, в ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого».