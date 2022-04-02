Хуже, чем в Буче: Генпрокурор Украины заявила о катастрофе в Бородянке
«В Киевской области самую худшую ситуацию с человеческими жертвами среди мирного населения фиксируют в Бородянке». Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет УНН.
«Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И, действительно, можем отрабатывать те регионы – Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям худшая ситуация, по жертвам – в Бородянке. И эта история, я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке, там есть о чем говорить», - отметила Генпрокурор.