Байрамов позвонил Залкалиани и пожелал ему удачи на новом посту

В понедельник, 4 апреля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и бывшим министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Министр Байрамов с удовлетворением отметил совместные с Давидом Залкалиани во время его пребывания на посту министра иностранных дел Грузии усилия во имя дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества стран и расширения сотрудничества на международной арене.

Дж.Байрамов пожелал Давиду Залкалиани успехов в предстоящей деятельности на посту посла Грузии в США.