Лавров о том, когда состоится встреча Путина и Зеленского

«Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств по Украине, передает ТАСС.

По его словам, Владимир Путин не раз говорил – встреча состоится, как только будет результат.

«Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», - сказал он.