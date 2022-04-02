Немецкую «дочку» Газпрома передали федеральному агентству
«Компания Gazprom Germania была передана под временное управление Федерального сетевого агентства Германии». Об этом сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, передает Zeit.
Глава ведомства обосновал такое решение «неясными правовыми отношениями и нарушением правил отчетности».
По его словам, цель такого шага состоит в том, чтобы обеспечить безопасность поставок.
«Федеральное правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германию. Это также означает, что мы не подвергаем энергетическую инфраструктуру Германии произвольным решениям Кремля», - добавил он.