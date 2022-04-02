Рашад Набиев и Ираклий Гарибашвили обсудили ряд вопросов

В рамках визита в Грузию министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе министерства, ходе встречи были обсуждены вопросы текущего и перспективного сотрудничества двух стран в сфере транспорта и ИКТ.

Состоялся обмен мнениями о выдвинутых предложениях по налаживанию более тесных связей и работе, которую необходимо проделать.