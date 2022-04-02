Рашад Набиев и Ираклий Гарибашвили обсудили ряд вопросов
В рамках визита в Грузию министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе министерства, ходе встречи были обсуждены вопросы текущего и перспективного сотрудничества двух стран в сфере транспорта и ИКТ.
Состоялся обмен мнениями о выдвинутых предложениях по налаживанию более тесных связей и работе, которую необходимо проделать.
На встрече было отмечено, что Азербайджан и Грузия обладают важным потенциалом и благоприятными условиями для расширения успешного сотрудничества во всех сферах, в том числе в секторе транспорта и ИКТ.
Подчеркнув важность проекта Баку-Тбилиси-Карс, стороны отметили совместную работу, осуществляемую по увеличению объемов грузоперевозок.
Также было отмечено успешное сотрудничество по транспортному маршруту Черное море – Каспийское море, коридору Персидский залив-Черное море и «зеленым портам».
Было отмечено, что скоординированное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном создает условия для процесса привлечения грузов в Евразийский транспортный коридор, что в конечном итоге положительно сказывается на экономиках обеих стран.
На встрече была особо подчеркнута важность мира и стабильности для развития и долгосрочного прогресса региона.