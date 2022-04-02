Фархад Мамедов, отдел информации 22:18

МИД Армении обвинил Баку после событий вокруг села Фаррух Ходжалинского административного района Азербайджана в нарушении условий трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года о прекращении военных действий в Карабахе. В ответ Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики заявило, что истинным нарушителем положений московского Соглашения является Ереван. "Именно Армения, вопреки пункту №4 трехстороннего Соглашения, до сих пор отказывается выводить из региона оставшиеся после боев в ходе 44-дневной войны остатки армянских вооруженных сил, - говорится, в частности, в заявлении МИД Азербайджана. - Нарушив статью №6 московского Соглашения, Армения продолжает направлять своих военнослужащих в регион через Лачинский коридор".

Как ни странно, заявление МИД Азербайджана подтвердили в самой Армении. Так, Гегам Манукян, депутат от оппозиционного блока "Армения", заявил в интервью армянским СМИ, что призывники срочной службы из Армении по-прежнему направляются на службу в Карабах. "Многие армянские матери надеялись, что после завершения войны их сыновья не будут служить в Карабахе, - отметил Гегам Манукян. - Но сейчас они там служат, причем, в гораздо худших условиях. Власти же лгали нам и не выполняли обещание не отправлять призывников на боевые позиции. А в реальности родители видят, что их детей фактически отправляют на передовую…" Армянский парламентарий назвал "чрезвычайно высокой" вероятность возобновления в Карабахе вооруженных столкновений.

В то же время, заместитель министра обороны Армении Армен Саркисян, сообщив журналистам, что инцидент в селе Фаррух будет тщательно расследован, подчеркнул, что ситуация вокруг поселка Фаррух остается "неизменной" и "стабильной", однако "новые столкновения могут начаться в любой момент". Очень хотелось бы узнать, на каком основании военное ведомство Армении собирается проводить "расследование" в связи с так называемым "инцидентом" на суверенных территориях Азербайджана? Впрочем, это риторический вопрос, поскольку подобное расследование может быть проведено только при наличии в этих районах военнослужащих, подчиненных Министерству обороны Армении. Другими словами, замминистра обороны Армен Саркисян косвенно подтвердил присутствие армянских военнослужащих на суверенной территории Азербайджана. Но если так, то кто будет нести ответственность за новые столкновения, которые, по словам Саркисяна, "могут начаться в любой момент"? Неужели опять Азербайджан?!